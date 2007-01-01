|Я хочу иметь доступ из Интернет к :
|Буду подключаться ... с моего устройства
|… с чужого устройства
|- Компьютеру для работы на нем (RDP, VNC, ssh, telnet)
|VPN, Проброс TCP порта, Прокси
|Проброс TCP порта
|- Видеокамере и видеорегистратору
|VPN, Проброс TCP порта, Публикация URL
|Публикация URL, Проброс TCP порта
|- Web-серверу Умного дома (http)
|VPN, Прокси, Публикация URL, Проброс TCP порта
|Публикация URL, Проброс TCP порта
|- Хранилищу файлов (ftp, smb, nfs, webdav, http, s3, rsync)
|VPN
|Проброс TCP порта
|- К интерфейсам управления оборудованием
|VPN
|Нет
|- Всей сети
|VPN
|Нет
*** - способы перечислены в порядке убывания приоритета