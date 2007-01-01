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Удаленный доступ к компьютеру, сети, статический IP адрес, VPN туннель

Настройте VPN соединение и смотрите домашние IP камеры, видеорегистратор, печатайте на принтере, работайте с удаленным компьютером или сервером и играйте как дома.
С нашей услугой Network-as-a-Service (NaaS) вам просто не нужен статический IP адрес

Коронавирус, удаленный доступ через VPN и самоизоляция

VPN подключение через нашу систему - эффективное средство для удаленной работы в период самоизоляции из-за коронавируса. Установите два туннеля - один из дома, а второй с рабочего компьютера и работайте на удаленном ПК как обычно, только без риска заразиться

Даже если у вас частный / приватный / серый IP адрес от оператора связи

Настройте VPN туннель и забудьте о покупке белого внешнего IP адреса у вашего Интернет провайдера, о пробросе портов на маршрутизаторе, контроле за безопасностью сети, службе ddns, динамическом IP и прочих сложностях с удаленным доступом к компьютеру

Единая сеть для всех ваших объектов через VPN туннель

Вы сможете иметь удаленный доступ к сети за вашим маршрутизатором и обращаться к своим устройствам по их внутренним, серым IP адресам. Поддержка DHCP, статических маршрутов и маршрута "по-умолчанию". Просто теперь это Ваша собственная сеть

Удаленный доступ в сеть через HTTP и SOCKS5 прокси

Доступ к сети через прокси сервер. Работа по HTTP, ssh, VNC протоколам для управления и мониторинга домашними устройствами - сетью, компьютером, сервером, видеокамерой. Доступ из браузера с поддержкой прокси с авторизацией

Публикация URL из домашней сети по специальному имени

Теперь вы сможете опубликовать URL из своей домашней сети в Интернет. Настройте один VPN туннель и опубликуйте веб-интерфейс своего сервера, модема, IP камеры в Интернет. Даже если у вас "серый" IP адрес

Больше чем просто VPN соединение для ваших устройств

Дополнительные возможности VPN сервера - API VPN, гостевой доступ, белый список, маршрут по умолчанию, статистика VPN соединения, почтовое оповещение и инструменты для поиска неисправностей - все для удаленного доступа к компьютеру

НАШИ СПОСОБЫ УДАЛЕННОГО ДОСТУПА БЕЗ СТАТИЧЕСКОГО IP АДРЕСА

Удаленный доступ к компьютеру, VPN туннель, VPN соединение, настроить VPN, белый IP адрес

ОБЪЕДИНЕНИЕ VPN СОЕДИНЕНИЙ


СПОСОБ 1: Объединение двух и более VPN туннелей в единую сеть

Одно VPN соединение строится к нам от домашнего маршрутизатора (или любого компьютера), остальные - от других ваших устройств. Одно устройство - один VPN туннель

Такое подключение позволит Вам иметь удаленный доступ к сетевым ресурсам по их внутренним IP адресам без ограничений из-за "серых" адресов провайдеров, не настраивая проброс портов на маршрутизаторе

Этот способ наиболее удобен когда вы объединяете только собственные устройства. А также когда используется удаленный доступ к компьютеру и в домашнюю сеть по различным протоколам (http, ftp, ssh, rdp и многим другим)

Этот способ удаленного доступа характеризуется высоким уровнем защиты вашей домашней сети от атак из сети Интернет

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Удаленный доступ к компьютеру, VPN туннель, VPN соединение, настроить VPN, белый IP адрес, серый IP адрес

ДОСТУП ЧЕРЕЗ ПРОКСИ


СПОСОБ 2: Один VPN туннель + доступ извне через HTTP и SOCKS5 proxy

Один VPN туннель строится от домашнего маршрутизатора (или любого компьютера), а доступ из Интернет осуществляется через браузер с настройками proxy

Этот способ удаленного доступа удобен тогда, когда нужно получить доступ извне к ресурсам только по протоколам HTTP, ssh, RDP с использованием авторизации и без настройки проброса портов на домашнем маршрутизаторе

Этот способ удобен при написании самостоятельных автоматизированных приложений, а также при отсутствии возможности установления второго VPN соединения. Однако, он обладает и неудобствами при использовании браузера с настройками прокси.

Такой способ удаленного соединения характеризуется средним уровнем защиты ваших ресурсов от атак из сети Интернет

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Удаленный доступ VPN к компьютеру, IP камере, видеорегистратору, серверу видеонаблюдения

ПУБЛИКАЦИЯ URL И TCP ПОРТА


СПОСОБ 3: Один VPN туннель + публикация ваших ресурсов в Интернет (URL, TCP порт)

Один VPN туннель строится от домашнего маршрутизатора (или любого компьютера), а доступ извне осуществляется по специальному доменному имени

Такое подключение удобно тогда, когда вам необходимо обеспечить удаленный доступ к своим внутренним домашним ресурсам только по протоколам HTTP или HTTPS (для URL) и любым протоколам на базе TCP (для TCP порта)

Этот способ незаменим при использовании устройства, которое вы не можете специально настроить (например, в интернет-кафе). Однако безопасность вашей домашней сети при таком включении полностью ложится на ваши плечи

Этот способ характеризуется наименьшей степенью защиты вашей домашней сети от атак из сети Интернет

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КАКОЙ СПОСОБ ВЫБРАТЬ ДЛЯ УДАЛЕННОГО ДОСТУПА ? ***

 Я хочу иметь доступ из Интернет к : Буду подключаться ... с моего устройства
 … с чужого устройства
- Компьютеру для работы на нем (RDP, VNC, ssh, telnet)   VPN, Проброс TCP порта, Прокси
 Проброс TCP порта
- Видеокамере и видеорегистратору 
VPN, Проброс TCP порта, Публикация URL Публикация URL, Проброс TCP порта
- Web-серверу Умного дома (http)   VPN, Прокси, Публикация URL, Проброс TCP порта Публикация URL, Проброс TCP порта
- Хранилищу файлов (ftp, smb, nfs, webdav, http, s3, rsync)   VPN
 Проброс TCP порта
- К интерфейсам управления оборудованием 
VPN
 Нет
- Всей сети   VPN
 Нет

*** - способы перечислены в порядке убывания приоритета

  • Попробуй
  • 2 туннеля, прокси, публикация URL
  • 0 р.
  • тестовый период 14 дней
  • Для тестирования и небольших задач
  • Скорость до 1 Мбит/с
  • Лимит 200 МБайт в сутки
  • PPTP, L2TP/IPSec, OpenVPN
  • HTTP и SOCKS5 прокси
  • Публикация 1 URL + 1 TCP порт
  • Статистика в Web и API
  • Поддержка через форум
  • Попробуй
  • Устройства
  • 2 туннеля, прокси, публикация URL
  • от 40 р.
  • за 30 дней
  • Для домохозяйств и систем "Умный дом"
  • Скорость до 0,5 Мбит/с
  • Лимит 1 ГБайт в сутки
  • PPTP, L2TP/IPSec, OpenVPN
  • HTTP и SOCKS5 прокси
  • Публикация 1 URL
  • Статистика в Web и API
  • Поддержка через форум
  • Подключиться
  • Видео
  • 2 туннеля, прокси, публикация URL
  • от 100 р.
  • за 30 дней
  • Для пользователей видеокамер и систем "Умный дом"
  • Скорость до 2,5 Мбит/с
  • Лимит 2,5 ГБайт в сутки
  • PPTP, L2TP/IPSec, OpenVPN
  • HTTP и SOCKS5 прокси
  • Публикация 1 URL
  • Статистика в Web и API
  • Поддержка по e-mail
  • Подключиться
  • HD
  • 2 туннеля, прокси, публикация URL
  • от 200 р.
  • за 30 дней
  • Для пользователей HD камер и систем "Умный дом"
  • Скорость до 5 Мбит/с
  • Лимит 10 ГБайт в сутки
  • PPTP, L2TP/IPSec, OpenVPN
  • HTTP и SOCKS5 прокси
  • Публикация 1 URL
  • Статистика в Web и API
  • Поддержка по e-mail
  • Подключиться


VPNKI - НАСТРОИТЬ УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП В ДОМАШНЮЮ СЕТЬ!
VPN туннель по инструкции за 3 шага и 15 минут


Шаг 1. Регистрация

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА УДАЛЕННОГО ДОСТУПА К СЕТИ С VPNKI

Будьте везде как дома с удаленным доступом и VPN

БУДЬТЕ ВЕЗДЕ КАК ДОМА

Домашняя сеть теперь доступна из любой точки мира даже если у вас серый IP адрес. Удаленный доступ к компьютеру без проброса портов. Вы сможете использовать свой сервер, компьютер, IP камеру, сможете печатать на домашнем принтере, использовать наши службы WINS и DNS, также многое другое
НЕ НУЖНЫ VPN ПРИЛОЖЕНИЯ - настройки VPN по инструкции

НЕ НУЖНЫ VPN ПРИЛОЖЕНИЯ

Скорее всего, все уже есть в вашем устройстве. Нужно только немного терпения чтобы настроить удаленный доступ в сеть через VPN туннель по нашей инструкции. Мы поддерживаем Windows, Apple, Android, Linux, OpenWRT, DD-WRT, Zyxel, Asus, Dlink и многие другие операционные системы домашних модемов
ПРОТОКОЛЫ УДАЛЕННОГО ДОСТУПА

ПРОТОКОЛЫ УДАЛЕННОГО ДОСТУПА

Поддержка большого количества VPN протоколов и ПО удаленного доступа к домашней сети. Мы одновременно принимаем ваши соединения с использованием протоколов PPTP, L2TP, L2TP / IPsec и OpenVPN. Удаленный доступ к домашней сети для всех и без ограничений
Публикация URL reverse proxy еще один способ доступа к сети

Публикация домашнего URL

Вы можете опубликовать в Интернет свой домашний веб-ресурс, не используя службы ddns и не приобретая белый IP адрес у оператора связи. Также эта услуга называется - reverse proxy. Настройте лишь один туннель и опубликуйте свой домашний веб сервер в Интернет без белого IP адреса
Автоматизация удаленного VPN доступа с нашим API

API удаленного доступа

С помощью нашего API вы можете автоматизировать создание и удаление туннеля в своем аккаунте, получать статистику о VPN соединении и управлять правилами. Вы сможете автоматизировать настройку удаленного доступа для множества устройств типа RaspberryPi

Средства для поиска неисправностей, инструкции и примеры настройки VPN соединений Windows Android Linux iOS

Поиск неисправностей

С нашими инструментами вы сможете найти и устранить неисправность в своей конфигурации удаленного доступа к сети. Вам доступны инструкции для поиска неисправности, а также утилита ping, таблица маршрутов и правила межсетевого экрана. А для решения сложных задач у нас есть раздел "Форум VPN"



О СИСТЕМЕ VPN ТУННЕЛЕЙ И УДАЛЕННОГО ДОСТУПА

Как работает удаленный доступ

Наша система позволяет вам объединить в единую сеть неограниченное количество VPN соединений. При этом вы сможете настроить доступ через роутер к своей домашней сети (с "серыми" или частными АйПи адресами). Так вы формируете распределенную сеть ...

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Где нужен удаленный доступ



ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ УСТРОЙСТВА для удаленного доступа к компьютеру, серверу и видеокамере

Поддерживаемые устройства

Ознакомьтесь со списком поддерживаемых устройств и операционных систем для организации VPN соединения

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