ПУБЛИКАЦИЯ URL И TCP ПОРТА

СПОСОБ 3: Один VPN туннель + публикация ваших ресурсов в Интернет (URL, TCP порт)



Один VPN туннель строится от домашнего маршрутизатора (или любого компьютера), а доступ извне осуществляется по специальному доменному имени



Такое подключение удобно тогда, когда вам необходимо обеспечить удаленный доступ к своим внутренним домашним ресурсам только по протоколам HTTP или HTTPS (для URL) и любым протоколам на базе TCP (для TCP порта)



Этот способ незаменим при использовании устройства, которое вы не можете специально настроить (например, в интернет-кафе). Однако безопасность вашей домашней сети при таком включении полностью ложится на ваши плечи



Этот способ характеризуется наименьшей степенью защиты вашей домашней сети от атак из сети Интернет



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